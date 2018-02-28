"الحشد الشعبي" يوضح ملابسات كمين "داعش" في كركوك

أصدر الحشد الشعبي اليوم بيانا جديدا بخصوص الحادث الذي وقع في 18 فبراير الجاري في محافظة كركوك حيث تعرضت قوة منه لكمين نصبه مسلحو "داعش" مما أودى بأرواح 27 من مقاتلي الحشد.

وذكر البيان أن قوة أخرى من الحشد بالتعاون مع استخباراته نفذت، في أول رد على الحادث الذي وقع في منطقة السعدونية التابعة لقضاء الحويجة، "عملية نوعية خاطفة" في أطراف القضاء، مما أسفر عن مقتل ثمانية من الإرهابيين المهاجمين.

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وشدد البيان على أن تلك العملية "وقعت كصاعقة" على رؤوس الإرهابيين، متوعدا "داعش" بأن الأيام المقبلة ستشهد "ردنا الكامل والحازم على هذه الجريمة النكراء".

وسبق أن أعلن الحشد في 19 الشهر الجاري في بيان توضيحي عن مقتل 27 من مقاتليه جراء الهجوم من قبل مجموعة من الإرهابيين المتنكرين بزي عسكري، أثناء تنفيذ قوة من الحشد عملية أمنية بهدف اعتقال عدد من الإرهابيين وعناصر الخلايا النائمة في الحويجة والمناطق المحيطة بها.

وأدى الهجوم، حسب البيان، إلى اشتباكات عنيفة دامت لأكثر من ساعتين بين المهاجمين والقوة المحاصرة، قبل أن بادرت قوة أخرى من الحشد إلى دخول المنطقة و"دحر المعتدين وقتل عدد منهم".

المصدر: السومرية نيوز

نادر عبد الرؤوف