انتحار جندي إسرائيلي

أقدم جندي إسرائيلي، اليوم الأربعاء، على الانتحار بإطلاق النار على نفسه داخل قاعدة عسكرية في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفادت مصادر إسرائيلية، حسب موقع "معا"، بأن الجندي نقل بطائرة إلى مستشفى "رمبام" في حيفا، وهناك أعلن الأطباء وفاته.

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وقال الجيش الإسرائيلي إنه فتح تحقيقا في ملابسات الحادث.

يشار إلى الإقدام على الانتحار منتشر بين جنود الجيش الإسرائيلي، وغالبا ما يكون دافع الانتحار الخوف من المواجهات مع الفلسطينيين.

وكشف تقرير صدر عن الجيش الإسرائيلي في شهر يناير 2018، عن عدد العسكريين الذين انتحروا خلال العام الماضي 2017، وغالبيتهم باستخدام السلاح.

وأفاد التقرير بأن 16 عسكريا أقدموا على الانتحار عام 2017، منهم 13 جنديا نظاميا، وضابطان وجندي من الاحتياط.

وفي عام 2017 توفي في صفوف الجيش الإسرائيلي 55 جنديا، سبعة منهم في هجمات، و16 نتيجة الانتحار، و9 لأسباب طبية، و2 خلال التدريبات، و4 في حوادث طرق للجيش، و8 في حوادث طرق مدنية و9 آخرون في حوادث مختلفة.

المصدر: "معا" + وكالات

ياسين بوتيتي