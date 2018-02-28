تركيا تتهم الولايات المتحدة بتشويه القرار الدولي حول الهدنة في سوريا

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، بأن تصريح الناطقة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت بشأن عملية الجيش التركي في عفرين، يشوه القرار الدولي حول الهدنة في سوريا.

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وقال أقصوي، اليوم الأربعاء: "تصريحات الناطقة باسم الخارجية الأمريكية بأن تركيا يجب أن تقرأ القرار الدولي "بعناية" لا أساس لها، وتدل على أنها لم تفهم ما يخصه هذا القرار أو تسعى لتشويهه. يجب تجنب التصريحات التي تشوه جوهر قرار مجلس الأمن الهادف لحماية المدنيين وتعرض هذا القرار وكأنه دفاع عن الإرهابيين".

ودعت أنقرة واشنطن إلى أن "تركز على الجهود الهادفة لوقف هجمات النظام السوري على المدنيين الأبرياء بدلا من الإدلاء بتصريحات داعمة للإرهابيين".

وكان نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداغ أعلن سابقا أن القرار الدولي حول الهدنة في سوريا لن يؤثر على سير العملية العسكرية التركية في عفرين.

من جهتها قالت الناطقة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت إن على تركيا أن تقرأ مرة أخرى وبعناية قرار مجلس الأمن الدولي حول الهدنة لمدة 30 يوما في الأراضي السورية كلها، ملمحة بهذه الصورة إلى العملية العسكرية التي تجريها القوات التركية في منطقة عفرين السورية.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا