البنتاغون: روسيا تعيق هيمنة الولايات المتحدة الجوية!

اشتكى البنتاغون من أن روسيا تعيق هيمنة الولايات المتحدة على أجواء الشرق الأوسط بسبب منظوماتها الصاروخية المضادة للجو.

هذا الموقف ورد في تقرير من 45 صفحة، قدمه رئيس القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل إلى اللجنة المعنية بالقوات المسلحة في مجلس النواب.

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وترى هذه الوثيقة أن أكبر التهديدات للولايات المتحدة تأتي من إيران وروسيا والصين، وتلك الصادرة من الأخيرة، حسب رأي الجنرال الأمريكي، يمكن أن تقوض موقف واشنطن الريادي.

ويقول التقرير بهذا الشأن: "زيادة عدد أنظمة الدفاع الجوي الروسية الصاروخية في المنطقة، يهدد قدرتنا على السيطرة على المجال الجوي".

من جانب آخر، أشار قائد القيادة المركزية الأمريكية إلى هزيمة تنظيم "داعش" التامة تقريبا، إلا أنه لم يذكر دور روسيا في القضاء على هذا التنظيم في سوريا بدعوة رسمية من سلطات البلد، بل وألصق بها العديد من الاتهامات، بما في ذلك المسؤولية عن تأجيج الصراع هناك.

علاوة على ذلك، أعرب الجنرال الأمريكي عن تضايقه من النفوذ الروسي في آسيا الوسطى، لأن ذلك يجعل "الولايات المتحدة بقدرات عسكرية أقل"، ويمكن أيضا أن يضر بخطوط إمدادات الناتو في أفغانستان.

المصدر: نوفوستي

محمد الطاهر