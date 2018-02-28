الرئيس الأفغاني مع الاعتراف بطالبان كمنظمة سياسية

دعا الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى الاعتراف بحركة طالبان المتطرفة كمنظمة سياسية.

ونقلت قناة "تولو نيوز" الأفغانية عن غاني، أن الحكومة الأفغانية ستمنح أعضاء حركة طالبان وأفراد عائلاتهم بطاقات شخصية، كما ستعمل على رفع العقوبات عن زعماء الحركة.

وأضاف: "سنعمل أيضا على قائمة لإطلاق سراح المعتقلين في طالبان".

وأشار غاني إلى أن الحكومة ستضمن الأمن لأعضاء الحركة الذين سينضمون إلى عملية السلام، مشيرا إلى جاهزيته لأخذ موقف طالبان بعين الاعتبار أثناء محادثات السلام.

وكانت الأوضاع الأمنية في أفغانستان تدهورت بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة. وشنت حركة طالبان التي قد استولت على أراض كبيرة في المناطق الزراعية، هجوما على المدن الكبيرة. كما ازداد في الأراضي الأفغانية نفوذ تنظيم "الدولة الإسلامية".

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا