وصول تعزيزات عسكرية تركية جديدة إلى الحدود مع سوريا

وصلت يوم الثلاثاء، إلى ولاية كليس التركية المحاذية للحدود مع سوريا، دفعة جديدة من التعزيزات العسكرية المرسلة إلى القوات المتمركزة على بالمنطقة الحدودية في إطار عملية "غصن الزيتون".

وقالت وكالة "الأناضول" التركية إن قافلة التعزيزات تضم 40 عربة عسكرية.

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وأفادت الوكالة بأن قافلة التعزيزات وصلت برفقة حماية أمنية إلى المنطقة الحدودية في كليس.

وأوضحت أنها انتقلت مباشرة إلى مواقعها المحددة على الشريط الحدودي مع سوريا.

وكانت تركيا قد أرسلت، الاثنين، قوات خاصة من الشرطة إلى منطقة عفرين شمال غرب سوريا، الاثنين، استعدادا لمعركة جديدة في هجومها الذي بدأته قبل 5 أسابيع ضد وحدات حماية الشعب الكردية، بحسب ما أفادت رويترز.

المصدر: وكالات

ياسين بوتيتي