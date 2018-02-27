الجيش الأمريكي يعلن تصفية مسلحين في غارة على حركة الشباب

قتل مسلحان من حركة الشباب المتطرفة وأصيب آخر في غارة شنتها طائرات أمريكية في جنوب الصومال.

وأوضحت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أن الغارة جاءت بالتنسيق مع الحكومة الصومالية وأنها استهدفت مسلحي الحركة في محيط مدينة جيليب في جنوب الصومال.

وتشن الولايات المتحدة من حين إلى آخر غارات جوية على حركة الشباب التي تخوض معركة ضد الحكومة المركزية في الصومال منذ سنوات وتعيق العمل الإنساني للأمم المتحدة هناك.

وتعهدت الحركة بإلحاق الهزيمة بحكومة مقديشو التي تتلقى دعما من المجتمع الدولي .

وفي أغسطس من العام 2011، تم طرد مقاتلي الحركة من مقديشو بعد أن واجهوا القوة النارية لقوات الاتحاد الإفريقي المنتشرة منذ العام 2007، وفقدوا بعد ذلك معظم معاقلهم، لكنهم لا يزالون يسيطرون على مناطق ريفية شاسعة يشنون منها حرب عصابات وتفجيرات انتحارية.

المصدر: وكالات

ألكسندر توميلين