بالصدفة.. أمريكي يصور قاتله (فيديو)

في حادثة نادرة، قام رجل من ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية بتصوير لحظة مقتله أثناء بثه المباشر على موقع فيسبوك، بالقرب من جامعة "وينغيت"، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وكان الضحية يسير بالقرب من الحرم الجامعي وهو يصور نفسه من خلال هاتفه الذكي على "عصا سيلفي" عندما اقترب منه رجل آخر.

وقال الرجل لمهاجمه "أنت على الهواء، أنت على الهواء" ملوحا بالكاميرا في اتجاهه، ليفتح المهاجم النار على صاحب الكاميرا ويسقطه أرضا حيث يمكن سماع أربع طلقات.

وأكدت الشرطة المحلية أن الرجل قام بتصوير لحظة موته، مشيرة إلى أن مطلق النار ما زال هاربا.

المصدر: صحيفة "تايم"

علي جعفر