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لأول مرة.. السجن لإسرائيلي حاول الالتحاق بداعش

أخبار العالم

لأول مرة.. السجن لإسرائيلي حاول الالتحاق بداعش
AFP
إحدى المحاكم الإسرائيلية
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قضت محكمة إسرائيلية على المواطن فالنتين مازليفسكي بالسجن 38 شهرا، لإدانته بمحاولة الالتحاق بتنظيم "داعش" في سوريا.

ومازليفسكي (40 عاما)، يهودي اعتنق الإسلام، هاجر من بيلاروس إلى إسرائيل عام 1996. وهو بذلك أول إسرائيلي من أصل يهودي تتم إدانته لصلاته بتنظيم "داعش".

واعتقل مازليفسكي في فبراير 2017، بعد أسابيع من محاولته السفر من إسرائيل إلى تركيا، في سبيل عبور الحدود إلى سوريا للانضمام إلى التنظيم، حسب جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشين بيت).

وأفادت محكمة منطقة الناصرة بأن مازليفسكي كان لديه "هدف واحد، الانضمام للتنظيم"، وأنه تصرف "بناء على أيدلوجية التنظيم" بشكل "ينتهك القانون ويعرض أمن الدولة للخطر".

وكان المهاجر البيلاروسي اعتنق الإسلام في العام 2000 أثناء الخدمة الإلزامية في الجيش، حيث التقى بمسلمة تزوجها لاحقا وأنجبت منه أولاده الخمسة.

المصدر: أ ف ب

علي جعفر

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