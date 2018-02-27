عملية قطع حدود على عمود عجلات طائرة تنتهي بالموت

لقي شخصان حاولا مغادرة الإكوادور دون تذكرة سفر وهما على عمود عجلات الطائرة، مصرعهما إثر سقوطهما على الأرض.

وأفاد جنرال بالشرطة في الإكوادور، بأنه تم العثور على جثتي القتيلين على المدرج في مطار مدينة غواياكيل وهي أكبر مدينة في الإكوادور، بعد إقلاع الطائرة.

وقالت النيابة العامة إن الطائرة وصلت إلى الإكوادور من بيرو ثم توجهت منها إلى نيويورك.

واضطرت الطائرة للعودة إلى مطار غواياكيل بسبب اشتباه سلطات الإكوادور في احتمال وجود "ركاب" آخرين دون تذاكر على عمود عجلات الطائرة.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا