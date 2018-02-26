ترامب يستضيف ماكرون في أبريل

ذكر البيت الأبيض يوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستضيف نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة دولة يوم 24 أبريل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز للصحافيين "الرئيس والسيدة الأولى سيستقبلان الرئيس ماكرون والسيدة حرمه في البيت الأبيض يوم 24 أبريل".

وأضافت: "هذه الزيارة ستعزز التعاون الأمريكي الفرنسي بشأن القضايا الاقتصادية والعالمية وستعمق الصداقة بين البلدين".

المصدر: رويترز

ياسين بوتيتي