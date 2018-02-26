شرطة دبي تكشف سبب وفاة الممثلة الهندية الشهيرة سريديفي

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، الاثنين، أن تقرير الطب الشرعي أظهر أن وفاة الممثلة الهندية سريديفي كابور كانت نتيجة غرقها في حمام غرفتها الفندقية عقب فقدانها الوعي.

وأوضحت شرطة دبي في بيان لها نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن ملف القضية تمت إحالته إلى النيابة العامة في دبي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لما هو مُتبع في مثل هذه الحالات.

هذا وأشارت تقارير إعلامية، الأحد 25 فبراير إلى أن الممثلة الهندية الشهيرة سريديفي، التي تعد من أوائل نجمات بوليوود توفيت في دبي، عن عمر 54 عاما، بعد إصابتها بسكتة قلبية.

وسريديفي متزوجة من المنتج بوني كابور، ولها ابنتان هما جهانفي وخوشي.

وقال سانجاي كابور، شقيق زوجها لصحيفة "إنديان إكسبريس"، إن النجمة المعروفة باسم سريديفي توفيت السبت في مدينة دبي الإماراتية خلال حضورها حفل زفاف.

وشاركت سريديفي في عدد من الأفلام بلغات مختلفة من بينها "التاميل" و"التيلوغو" و"المالايالامية" و"الكانادا" قبل أن تظهر في بوليوود عام 1978، وانقطعت لمدة 15 عاما عن التمثيل منذ عام 1997، قبل أن تعود إلى الساحة مجددا في الفيلم الكوميدي الدرامي "إنغليش فينغليش" عام 2012.

وفي عام 2013، حصلت سريديفي على وسام بادما شري، رابع أعلى جائزة مدنية تكريمية في الهند.

المصدر: شرطة دبي + وكالات

ياسين بوتيتي