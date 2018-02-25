بابا الفاتيكان: سوريا "تستشهد"

قال بابا الفاتيكان فرنسيس إن سوريا "تستشهد" تحت وطأة هجمات مستمرة تقتل المدنيين في الغوطة الشرقية، داعيا إلى وقف فوري للعنف والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

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وقال البابا في موعظته الأسبوعية أمام عشرات الآلاف في ساحة القديس بطرس، اليوم الأحد: "كل هذا غير إنساني".

وأضاف: "في هذه الأيام كانت أفكاري مرارا مع سوريا المحبوبة والمستشهدة"، مشيرا إلى وقوع عدد كبير من الضحايا بين المدنيين.

وتابع: "لا يمكنكم مكافحة الشر بشر آخر".

وتأتي تصريحات البابا بعد ساعات من اتخاذ مجلس الأمن الدولي لقرار جديد يطالب بهدنة لمدة 30 يوما في عموم سوريا للسماح بدخول المساعدات والإجلاء الطبي.

المصدر: رويترز

أولغا رودكوفسكايا