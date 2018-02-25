إصابة العشرات في حريق شمال إيطاليا

نقل 17 شخصا إلى المستشفيات الليلة الماضية لإصابتهم بتسمم شديد بسبب دخان حريق اندلع في أحد النوادي الليلية في مدينة ديسنزانو ديل جاردا شمال إيطاليا.

وقالت مديرية الإسعاف والمساعدة الطبية في المنطقة، إن حالة المصابين غير خطرة ولا شيء يهدد حياتهم.

وأشارت السلطات المحلية، إلى أن 52 شخصا آخرين، كانوا وقت الحريق في النادي، تمكنوا من مغادرة المكان بأنفسهم.

وأضافت السلطات، أن مصلحة الإطفاء تلقت طلب النجدة في حوالي الساعة الثانية صباحا (4.00 بتوقيت موسكو) وتم إرسال 6 سيارات إطفاء على الفور إلى مكان الحادث مع سيارات الإسعاف. وتم إخماد الحريق من دون وقوع ضحايا.

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المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين