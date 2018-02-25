مذكرة للديمقراطيين تدعم التحقيق حول "تدخل روسيا بالانتخابات الأمريكية"

نشر أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي مذكرة حول "التحقيقات بشأن التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية" وذلك ردا على مذكرة مماثلة للحزب الجمهوري.

ودافع الديمقراطيون في هذه الوثيقة المؤلفة من 10 صفحات، والتي نشرت على موقع اللجنة الإلكتروني، عن التحقيقات الرسمية في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016. كما انتقدوا مذكرة أصدرها الجمهوريون في السابق، وقالوا إنها "جهد واضح لتقويض" عمل هيئة التحقيقات الاتحادية ووزارة العدل والمدعي الخاص روبرت مولر.

ووصف البيت الأبيض مذكرة الحزب الديمقراطي بالمسيسة، مضيفا أنهم يحاولون تقويض المواقع السياسية للرئيس الحالي دونالد ترامب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارا ساندرس في بيان: "كان الرئيس يعلن منذ وقت بعيد أنه وأعضاء حملته لم يتواطؤا مع دولة أجنبية أثناء انتخابات عام 2016، ولا شيء يعارض في هذه المذكرة هذه التأكيدات".

من جهته كتب الرئيس ترامب على صفحته في تويتر: "إن مذكرة الديمقراطيين حول الاستهتار في التجسس فشل سياسي وقانوني، إذ يؤكد كل تلك الأشياء الفظيعة المرتكبة، وهذا الأمر غير شرعي".

The Democrat memo response on government surveillance abuses is a total political and legal BUST. Just confirms all of the terrible things that were done. SO ILLEGAL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢٤ فبراير، ٢٠١٨

وكان أعضاء الحزب الجمهوري نشروا سابقا مذكرة حول مخالفات هيئة التحقيقات الفدرالية في إطار التحقيق في "التدخل الروسي" في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة. وأشارت الوثيقة إلى أن موظفي الهيئة "أظهروا انحيازا واضحا" تجاه الرئيس الحالي دونالد ترامب ودعموا المرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا