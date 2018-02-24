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الخارجية التركية تعلق على قرار مجلس الأمن حول سوريا

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الخارجية التركية تعلق على قرار مجلس الأمن حول سوريا
Reuters / Vincent Kessler
علم تركيا
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قالت الخارجية التركية، الأحد، تعليقا على قرار مجلس الأمن حول سوريا، إن أنقرة ستواصل مكافحة التنظيمات الإرهابية التي تهدد الوحدة السورية.

ورحبت الخارجية التركية بمطالبة مجلس الأمن الدولي وقف إطلاق النار في سوريا.

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مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن يصوت بالإجماع لصالح مشروع قرار الهدنة في سوريا

وصوّت أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإجماع، السبت، لصالح مشروع قرار بشأن فرض الهدنة الإنسانية لمدة 30 يوما في جميع الأراضي السورية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أجّل، الجمعة، عدة مرات التصويت على نسخة معدلة من مشروع قرار بشأن فرض هدنة إنسانية في سوريا، وذلك لاستمرار الخلافات بين الدول الأعضاء في المجلس.

وكانت موسكو اقترحت، خلال جلسة للمجلس عقدت يوم الخميس، إدخال تعديلات على مشروع القرار المقدم من الكويت والسويد لجعله "منطقيا وواقعيا".

وقد طالب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة الجهات الخارجية ذات النفوذ على المسلحين المتمركزين في الغوطة بتقديم ضمانات تلزمهم بتطبيق الهدنة.

المصدر: وكالات

ياسين بوتيتي

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