واشنطن بصدد فرض حزمة عقوبات واسعة ضد بيونغ يانغ

أعلن مسؤول في الإدارة الأمريكية، أن واشنطن ستفرض اليوم الجمعة، حزمة إضافية من العقوبات ضد كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول، الذي لم يذكر اسمه، أن حزمة العقوبات الجديدة ستكون واسعة النطاق.

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وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، أعلن، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستكشف قريبا عن "سلسلة أكثر صرامة وعدوانية" من العقوبات الاقتصادية ضد كوريا الشمالية.

ويرى مراقبون أن هذه العقوبات من شأنها أن تزيد من عزلة بيونغ يانغ الاقتصادية والدبلوماسية، حتى توافق على إجراء مفاوضات ذات مصداقية، فيما يخص نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية وتوقف بيونغ يانغ تجاربها الصاروخية والباليستية المتكررة.

المصدر: رويترز

نتاليا عبدالله

