فرنسا.. قرابة 3000 شخص ينامون بالعراء في العاصمة باريس

خلص إحصاء قام به 1700 متطوع، استعانت بهم الحكومة الفرنسية، إلى أن هناك نحو 2952 شخصا يعيشون في العراء بالعاصمة باريس.

وكشف برونو جوليارد نائب عمدة باريس، الأربعاء، عن نتائج الإحصاء الذي قام به 350 فريقا تم توزيعها في أنحاء المدينة بداية من العاشرة مساء بتوقيت فرنسا، حتى الواحدة صباحا خلال ليلة 15 فبراير الجاري والتي أطلق عليها "ليلة التضامن".

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وتم تسجيل أعلى الأرقام في المناطق الفقيرة نسبيا في شمال شرق المدينة، حيث ينام 727 شخصا في العراء بين المناطق الـ10 والـ18 والـ19.

وقالت شركة "آر إيه تي بي" للنقل العام في باريس إن 377 متشردا يقيمون في محطات مترو الأنفاق.

وأشار الإحصاء إلى أن 189 شخصا يعيشون في غابتي "بولونيا" و"فانسين" على طرف مدينة باريس.

وتتعلق هذه الأرقام بمدينة باريس فقط، التي يبلغ تعداد سكانها رسميا 2.2 مليون نسمة.

وتقول السلطات في منطقة "إيل دو فرانس" حول العاصمة، إن 5 متشردين ماتوا في باريس بين أول يناير و13 فبراير من العام الجاري.

المصدر: وكالات

ياسين بوتيتي