لحظة انفجار سفينة مسؤول مكسيكي

أفادت وسائل إعلام مكسيكية بأن العبارة، التي شهدت انفجارا يوم أمس، مملوكة من شركة باركوس كاريب العائدة لوالد الحاكم السابق لولاية كوينتانا، رو روبرتو بورخيه.

وتقول السلطات المكسيكية، إن عدد المصابين بلغ 24 شخصا من بينهم ، 5 مواطنين أمريكيين إصاباتهم خفيفة.

وأشارت إلى أن الشركة المذكورة تعمل في مجال نقل الركاب من بلايا ديل كارمن إلى جزيرة كوزوميل وبالعكس منذ فبراير 2015. وحينذاك كان بورخيه الأبن يشغل منصب حاكم الولاية المكسيكية المذكورة. ولاحقا حامت الشبهة بضلوعه في جرائم الفساد في الفترة 2011-2016، وهو ما تسبب بفراره إلى بنما، حيث جرى اعتقاله وتسليمه للمكسيك في عام 2018.

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ويقول التحقيق المكسيكي، إنه ينظر في سببين محتملين للانفجار – انفجار المحرك أو انفجار غاز متراكم. ولا يزال التحقيق في الحادث مستمرا.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين