القضاء الباكستاني يمنع نواز شريف من ترؤس حزبه

قررت المحكمة العليا في باكستان منع رئيس الوزراء نواز شريف الذي تمت تنحيته في يوليو/تموز الماضي، من ترؤس الحزب الحاكم في البلاد، وبالتالي المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويأتي القرار بعد أشهر من تصويت نواب حزب "الرابطة الإسلامية" على قانون يتيح لشريف الاحتفاظ برئاسة الحزب، إلا أن إقالته من قبل المحكمة العليا تحول دون ترشحه للانتخابات المقبلة.

وكتب رئيس المحكمة العليا ميان ساكب نيسار في الحكم، أن "اللجنة الانتخابية في باكستان يجب أن تشطب اسم نواز شريف من منصب رئيس حزب الرابطة الإسلامية من كافة الملفات المعنية".

وكانت المحكمة العليا أقالت شريف قبل انتهاء ولايته الثالثة في رئاسة الوزراء على خلفية، فضيحة تتعلق بعقارات فاخرة تملكها أسرته.

ولم يتمكن أي من رؤساء الحكومة الـ15 الذين تولوا مناصبهم منذ 70 عاما، من اتمام ولاياتهم البالغة 5 سنوات، إذ أضطر شريف إلى التنحي ثلاث مرات، الأولى إثر فضيحة فساد، والثانية نتيجة انقلاب والثالثة بموجب قرار من المحكمة العليا.

ويأتي قرار المحكمة العليا قبل أشهر من انتخابات تشريعية لم يحدد موعدها بعد، ويعتبر حزب الرابطة الإسلامية الأوفر حظا للفوز فيها، في مواجهة "حركة إنصاف الباكستانية" برئاسة نجم الكريكت السابق عمران خان.

المصدر: أ ف ب