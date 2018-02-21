نتنياهو يعلق على إحباط الاستخبارات الإسرائيلية تفجير طائرة إماراتية

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على تمكن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من إحباط إسقاط طائرة مدنية العام الماضي، وسمحت الاستخبارات اليوم بنشر بعض المعلومات بهذا الشأن.

وقال نتنياهو، خلال كلمة ألقاها أمام مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى: "أحبطت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إسقاط الطائرة.. كاد هذا أن يسبب قتل عدد لا يقدر من الأبرياء". وأضاف "كاد هذا أيضا أن يؤدي إلى خلل هائل في المواصلات الجوية العالمية".

وأشار إلى أن "نجاح القوات الأمنية الإسرائيلية" في إحباط هذه العملية، "يعد واحدا فقط من أصل عشرات العمليات الإرهابية التي أحبطناها في كل أنحاء العالم".

إقرأ المزيد

وأضاف: "أعتقد أنه يجب القول كل الاحترام للاستخبارات الإسرائيلية التي لا تحمي المواطنين الإسرائيليين فحسب، بل تحمي أيضا مواطني دول كثيرة أخرى".

وكانت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، أعلنت في وقت سابق، نقلا عن بيان صدر عن وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "8200"، أنها تمكنت من إحباط عملية خطط لها تنظيم "داعش" العام الماضي، لتفجير طائرة تابعة لشركة الاتحاد الإماراتية.

وأشارت الصحيفة إلى أن "داعش" كان ينوي تفجير الطائرة الإماراتية أثناء قيامها برحلة من سيدني في أستراليا إلى أبوظبي في الـ15 من يوليو 2017.

المصدر: وكالات

إياد قاسم