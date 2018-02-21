ميركل تحذر من تعاظم النفوذ الصيني في البلقان

حذرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، من محاولات ربط الصين استثماراتها في منطقة البلقان بمسائل سياسية، معتبرة أن ذلك لا يسهم في تعزيز التبادل التجاري الحر.

وفي هذا الصدد، أكدت المستشارة الألمانية خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الحكومة المقدونية زوران زاييف في برلين تمسك بلادها بالتبادل الحر، وأضافت: "إلا أن الأمر يجب أن يكون متبادلا، وفي العلاقات مع الصين، من المهم جدا ألا يأتي الانفتاح من طرف واحد، بل من جميع الأطراف".

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ووفقا لوكالة "فرنس برس"، فإن ميركل تشير في كلامها إلى المبادرة الصينية التي اطلق عليها اسم "طرق الحرير الجديدة"، وهي عبارة عن مشاريع استثمارات ضخمة في بنى تحتية في أوروبا، ما قد يساعد النظام الشيوعي الصيني على تعزيز نفوذه السياسي في أوروبا.

وتتخوف بعض الدول في أوروبا من أن توافق دول في شرق وجنوب أوروبا على الاستثمارات الصينية وحتى في القطاعات الاستراتيجية، حيث باعت اليونان مرفأ بيريا في إطار عمليات الخصخصة التي طالب بها الدائنون مقابل خطة مساعدات مالية لأثينا.

المصدر: أ ف ب

إياد قاسم