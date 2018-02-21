إسبانيا تصدر مذكرة اعتقال بحق آنا غابرييل

أصدر القضاء الإسباني الأربعاء مذكرة اعتقال بحق آنا غابرييل، زعيمة حزب الوحدة الشعبية المناهض للحكومة المركزية في مدريد، بعد فرارها إلى سويسرا على خلفية تحريك تحقيق ضدها.

وصدر أمر التوقيف بحق غابرييل بعد امتناعها عن الحضور إلى المحكمة العليا للإفادة حول دورها في التحريض على استقلال كاتالونيا العام الماضي.

وقالت غابرييل النائب السابق في الجمعية الإقليمية الكاتالونية، إنها ستطعن بالتحقيق ضدها، معتبرة أنه أطلق بدوافع سياسية، فيما يؤكد محاموها أن محاكمتها لن تكون عادلة.

وذكرت الناشطة السياسية في حديث لقناة سويسرية بث يوم الثلاثاء، أنها ستطلب اللجوء إلى سويسرا لتفادي محاكمتها في إسبانيا.

المصدر: "أسوشيتد برس"

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