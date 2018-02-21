مسؤول إيراني لـ"RT" ينفي صحة تقارير عن طلب واشنطن التفاوض مع طهران سرا

نفى أمين لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني محمد جواد جمالي، علمه بأي طلب رسمي قدمته واشنطن لطهران بهدف التفاوض على قضايا أخرى غير الملف النووي.

وقال جمالي لـ"RT": "إذا تأكد أن واشنطن قدمت مقترحا كهذا لإيران، فإن الولايات المتحدة ونظرا انتهاكها للاتفاق النووي، لم تعد أهلا للثقة".

وأضاف: "هل نحن في إيران حمقى لنتفاوض مع واشنطن من جديد؟ الأمريكيون أثبتوا أنهم ليسوا أهلا للثقة، هم ينتهكون التزاماتهم، والدول الكبرى في مجلس الأمن الدولي وقعت على الاتفاق النووي مع طهران، إلا أن الولايات المتحدة أخلت بالاتفاق، لذا فقد فشلت في اختبار الثقة".

وتابع: "حتى الأوروبيون لا يمكنهم اليوم الدفاع عن سلوك واشنطن في تطبيق الاتفاق النووي. إيران نفذت كامل التزاماتها بشهادة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد الأوروبي ومفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني".

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وختم بالقول: "لا يوجد أي إشارة إيجابية من واشنطن لنتفاوض معها على قضايا أخرى. وعندما لم نتوصل معها إلى نتيجة جيدة في الاتفاق النووي، فما الذي يضمن لنا أن تفي بتعهداتها في أي مفاوضات أخرى معها؟. احتمال التفاوض مع واشنطن، احتمال لا يمكن تصوره!".

المصدر: "RT"

عمر هواش