الفساد يجر نتنياهو نحو انتخابات مبكرة

دعا آفي غباي رئيس حزب "المعسكر الصهيوني" كتلته في الكنيست الإسرائيلي إلى الاستعداد لانتخابات عامة قد تجرى قريبا على خلفية قضايا الفساد التي تحوم حول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وكتب غباي على "تويتر": "الأحداث الأخيرة تدل على أن عهد نتنياهو قد ولى".

كما دعا النائب الليكودي أورين حزان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الإعلان عن حالة تعذر، معتبرا أن هذه الخطوة من شأنها تجنيب نتنياهو وحزب الليكود إرباكا بالغا.

ويرى حزان، أن على الحكومة أن تختار الشخص الذي سيخلف نتنياهو، خشية من أن الشبهات بالفساد بحق نتنياهو قد تجعل حزب الليكود يفقد مقاليد الحكم في إسرائيل.

ونقلت مصادر إعلامية عن الائتلاف الحكومي، أنه لا يستبعد إعلان نتنياهو في وقت لاحق إجراء الانتخابات وتحديد موعد لها خلال العام الجاري على خلفية شبهات الفساد التي تحيط به، والتطورات الأخيرة التي طرأت على ملف 4000.

ومن المعروف أن زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي سارة نتنياهو، هي الأخرى متهمة بقضايا فساد، فقد كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أمس الثلاثاء أن القاضية السابقة هيلا غرستل، أطلعت رئيسة المحكمة العليا إستر حيوت على تفاصيل صفقة عرضها عليها أمين سر رئيس الحكومة عندما كانت على رأس عملها، وتتضمن تعيينها في منصب مستشارة قضائية مقابل إغلاق ملف قضائي ضد سارة نتنياهو.

ورفضت رئيسة المحكمة العليا التعقيب لوسائل الإعلام على العرض الذي قدمة مسؤول رفيع في الحكومة للقاضية غرستل، نظرا لكون الموضوع رهن التحقيق لدى الشرطة.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة