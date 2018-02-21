البيت الأبيض: من الواضح أن روسيا تدخلت في انتخاباتنا دون أن تؤثر على نتائجها

يرى البيت الأبيض أن "تدخل روسيا" في الانتخابات الأمريكية 2016 "أمر واضح"، إلا أنه أكد أن هذا التدخل لم يكن له تأثير على نتائج الانتخابات.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في مؤتمر صحفي بهذا الشأن: "أمر بديهي أن روسيا تدخلت في الانتخابات الأمريكية، ولكن من الواضح أن هذا التدخل لم يؤثر في نتائجها. كما أنه من المؤكد عدم وجود تواطؤ بين حملة ترامب الانتخابية وروسيا".

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ولفتت ساندرز في حديثها للصحفيين إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد "هذا الأمر"مرارا وتكرارا.

وفي الوقت ذاته، يجري الكونغرس الأمريكي تحقيقات مستقلة في "التدخل الروسي" المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بينما تنفي موسكو جملة وتفصيلا أي ضلوع لها في سير انتخابات الأمريكيين أو نتائجها.

المصدر: إنترفاكس

أحمد باديان