تركيا تطلق سراح زعيمة معارضة سابقة

أفرجت السلطات التركية عن سربيل كمال باي، الرئيسة المشاركة السابقة لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد والمعارض لأنقرة، وفق ما أعلنه الحزب.

وكتب الحزب على "تويتر": "تم إطلاق سراح رئيستنا المشاركة السابقة سربيل كمال باي. الدفاع عن السلام ليس جريمة، بل هو واجب وعمل مشرف".

واعتقلت الشرطة كمال باي بأنقرة في 13 فبراير/شباط بعد يومين على تركها منصبها الحزبي، إثر انتقادها للعملية العسكرية للجيش التركي في عفرين بشمال سوريا، وإطلاقها دعوات للتظاهر.

ولا تزال كمال باي، رغم الإفراج عنها، تواجه تهما وأبقيت تحت المراقبة القضائية، ويتعين عليها المثول أمام السلطات بشكل دوري، وممنوعة من السفر.

وتولت كمال باي الرئاسة المشتركة للحزب في مايو/أيار 2017 خلفا للرئيسة السابقة فيغان يوكسيكداغ بعد اعتقال الأخيرة. وخلال مؤتمر للحزب في 11 فبراير/شباط الماضي تولت بروين بولدان المهمة خلفا لكمال باي.

المصدر: أ ف ب

علي جعفر