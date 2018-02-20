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غالبية الأمريكيين يعتقدون أن السلطات مقصّرة في منع القتل الجماعي في البلاد

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غالبية الأمريكيين يعتقدون أن السلطات مقصّرة في منع القتل الجماعي في البلاد
Reuters جو سكيبر
وقفة صمت ودعوة إلى العمل ضد العنف فلوريدا، الولايات المتحدة 19 فبراير 2018.
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يجمع معظم سكان الولايات المتحدة على أن الكونغرس والرئيس دونالد ترامب لا يفعلان ما فيه الكفاية لمنع عمليات القتل الجماعي التي تجري في البلاد وبينها ما شهدته فلوريدا مؤخرا.

وكشف استطلاع للرأي العام أجرته قناة ABC News وصحيفة "واشنطن بوست"، أن 77% من الذين تم استطلاع آرائهم يرون أن الكونغرس لا يفعل ما فيه الكفاية لمكافحة مثل هذا الحوادث ويلقي 62% منهم بالمسؤولية عن ذلك على دونالد ترامب.  

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واعتبر 19% أن الكونغرس يقوم بواجباته في هذا المجال بشكل كاف، فيما يعتقد 29% أن ترامب يفعل كل ما في وسعه لمنع تكرار هذه الحالات.

وأشار 50% إلى أنهم يؤيدون منع بيع واستخدام السلاح الناري، و46% أكدوا رفضهم هذا المنع.

وأعرب 58% عن ثقتهم بأن تشديد تشريعات وقوانين تداول السلاح كان يمكن أن يساعد في منع مأساة فلوريدا.

ويرى 77% أن التحقق من الصحة النفسية للمواطنين بشكل أفضل، كان يمكن أن يساعد في منع الحادث الأخير.

المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين

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