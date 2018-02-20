أردوغان: في الأيام المقبلة سننتقل إلى حصار عفرين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء إن الجيش التركي سينتقل في الأيام المقبلة إلى فرض حصار على مدينة عفرين شمال سوريا.

وأضاف أردوغان في كلمة أمام البرلمان التركي، أن ذلك سيمنع وصول مساعدات للوحدات الكردية في عفرين من خارج المنطقة وسيحرمها من فرصة مواصلة المفاوضات مع أي طرف.

وذكر أردوغان أنه تم في وقت سابق نقل خمسة آلاف شاحنة من الأسلحة الأمريكية إلى من وصفهم بالإرهابيين شمال سوريا.

يتبع..