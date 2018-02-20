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بعد اشتعال النيران فيها، مقاتلة أمريكية تفرغ وقودها في بحيرة يابانية

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بعد اشتعال النيران فيها، مقاتلة أمريكية تفرغ وقودها في بحيرة يابانية
Sputnik
F-16
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 اضطر قائد مقاتلة أمريكية من طراز " F-16" اليوم للتخلص من خزانات الوقود ورميها في بحيرة أوغاوارا  في شمال جزيرة هونشو اليابانية.

وقال وزير الدفاع الياباني ايتونوري أونودار للصحفيين، إن الطيار اضطر للقيام بذلك بعد اشتعال النيران في محرك الطائرة.

وذكر أن النار اندلعت في المقاتلة بعد فترة قصيرة من إقلاعها من القاعدة الجوية الأمريكية "ميساوا" في محافظة أوموري اليابانية.

 وبعد التخلص من خزانات الوقود عاد الطيار بالمقاتلة إلى القاعدة . ولم ترد بعد أي أنباء عن وقوع أضرار مادية أو إصابات بسبب الحادث.

وذكرت شركة NHK التلفزيونية بأن اليابان تشهد بشكل دوري مثل هذه الحوادث بمشاركة الطائرات الحربية الأمريكية.

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المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين

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