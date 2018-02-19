رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية السابق يكشف لـRT ملابسات إسقاط الـF16

قلل عاموس يدلين رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية السابق من شأن إسقاط الدفاعات الجوية السورية لطائرة F16 الإسرائيلية منذ أسبوعين قائلا إنها ليست المحاولة السورية الأولى.

وأضاف يدلين خلال حلقة برنامج "قصارى القول" الذي يقدمه سلام مسافر على RT إن الصواريخ السورية تطارد الطائرات الحربية الإسرائيلية ولكنها أول مرة تتمكن من إسقاطها وهو ما لا يعتبر شيئا كبيرا على حد قوله.

وأكد يدلين إنها المرة الأولى التي تتمكن المضادات الأرضية السورية من تحقيق هدفها منذ أكثر من 30 عاما مشيرا إلى أن القرار باستهداف الطائرة ربما يكون صدر عن الأسد لأنه (السوريون) مستقلون في هذه الأمور بقرارهم.

وكشف يدلين عن أن تدخل الرئيس بوتين واتصالاته بعد الحادثة حالت دون تطور الأمر إلى ربما حرب كبيرة في المنطقة تشمل إيران.

إسرائيل والسعودية مهددتان من قبل عدو واحد

وذكر ضيف الحلقة أنه التقى الأمير السعودي تركي الفيصل وأجرى مباحثات مشيرا إلى أن السعودية وإسرائيل مهددتان من قبل عدو واحد هو إيران.

المزيد من التفاصيل في حلقة برنامج قصارى القول.

المصدر: RT