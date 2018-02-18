مظاهرات حاشدة في كييف دعما لسآكاشفيلي

شارك آلاف من أنصار رئيس جورجيا السابق وعمدة مقاطعة أوديسا الأوكرانية سابقا، ميخائيل سآكاشفيلي، في مظاهرات خرجت إلى شوارع العاصمة كييف للمطالبة بعزل الرئيس بترو بوروشينكو.

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، فقد شارك نحو 10 آلاف شخص في المسيرة الاحتجاجية، لكن شرطة المدينة قدّرت عدد المشاركين بنحو ثلاثة آلاف شخص.

وحمل المحتجون لافتات حملت صور الرئيس بوروشينكو وقد لطخ وجهه بخط أحمر وكتب عليها: "بوروشينكو ليس رئيسي"، وهتف المشاركون: "إقالة" و"استقالة" و"بوروشينكو لص".

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الأوكرانية، كانت قد اعتقلت سآكاشفيلي، الذي يتزعم حزب "حركة القوى الجديدة" الأوكراني المعارض، ورحلته إلى بولندا، موضحة أن الرئيس الجورجي السابق، دخل إلى الأراضي أوكرانيا بطريقة غير شرعية، ورحل مع مراعاة جميع الإجراءات القانونية، إلى البلد الذي دخل منه إلى أوكرانيا منتهكا التشريعات الوطنية للبلاد.

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وانتقل الرئيس الجورجي السابق إلى أوكرانيا بعد الإطاحة بالرئيس الأوكراني فكتور يانوكوفيتش عام 2014. وحصل سآكاشفيلي على الجنسية الأوكرانية وعين محافظا لمقاطعة أوديسا ومستشارا للرئيس الأوكراني الجديد بيترو بوروشينكو.

وعلى خلفية خلافات مع بعض السياسيين الكبار في أوكرانيا، ترك سآكاشفيلي كل مناصبه في 2016، متهما السلطات الأوكرانية بالفساد، وأعلن عن تأسيس حزب سياسي جديد في أوكرانيا، ونظم احتجاجات ضد الرئيس بوروشينكو.

وأسقطت السلطات في كييف، الجنسية الأوكرانية عن سآكاشفيلي حين كان في الخارج، لكنه تمكن من دخول أوكرانيا مجددا، وتقدم بطلب منحه اللجوء في أوكرانيا، ورفضت هيئة الهجرة الأوكرانية طلبه، لكنها وافقت على بقاء سآكاشفيلي في البلاد حتى 1 مارس المقبل.

المصدر: وكالات

إياد قاسم