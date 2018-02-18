مقتل 3 أشخاص بتحطم طائرة شرقي فرنسا

أكدت وسائل إعلام محلية مصرع ثلاثة أشخاص بحادث تحطم طائرة سياحية في إقليم جورا الجبلي شرقي فرنسا.

وتحطمت الطائرة وهي في طريقها من ضواحي باريس إلى بلدة أنيماس شرقي البلاد ما أسفر عن مقتل جميع الركاب الذين كانوا على متنها وعددهم ثلاثة.

وأضافت وسائل الإعلام أن الضحايا هم زوجان فرنسيان وطفل في العاشرة من العمر، ولم يعرف بعد ما إذا كان الحادث ناجم عن خطأ بشري أو عطل ميكانيكي.

المصدر: وكالات

علي جعفر