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بريطانيا بلا " كنتاكي"  

أخبار العالم

بريطانيا بلا
Reuters Kacper Pempel
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أغلقت بعض مطاعم الوجبات السريعة " كنتاكي" (KFC) في بريطانيا أبوابها أمام الزبائن بسبب نقص كبير في لحوم الدجاج.

وذكرت صحيفة إنديبندنت، أن مطاعم هذه الشبكة العالمية المعروفة، توقفت عن العمل في سبع مقاطعات في بريطانيا. 

وأشارت إلى وجود لافتات معلقة على أبواب المطاعم المغلقة، تتحدث عن "وجود مشاكل صغيرة في مجال توريد لحوم الدجاج".

وذكر ممثل شركة KFC، أن عملية توريد لحوم الدجاج لـ900 مطعم في مختلف أرجاء البلاد، صارت مشوبة بالتعقيد مما اضطرها إلى إغلاق بعض مطاعمها أو خفض ساعات العمل فيها.

تجدر الإشارة إلى أن كنتاكي فرايد تشيكن (KFC) هي سلسلة عالمية من مطاعم الوجبات السريعة المتخصصة في تقديم أطباق الدجاج المقلي.

وأسسها رجل الأعمال الأمريكي هارلاند ساندرز، الذي بدأ ببيع الدجاج المقلي خلال فترة الكساد العظيم في الولايات المتحدة.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين

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