واشنطن "تترقب" إشارات من كوريا الشمالية للشروع بمفاوضات مباشرة

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، إنه "يترقب" إشارات حول مدى جاهزية كوريا الشمالية للدخول في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة.

وأضاف تيلرسون في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" ستبث على شبكة "سي بي اس" الإخبارية غدا الأحد: "كوزير للخارجية يقتضي عملي التأكد من أن الكوريين الشماليين يدركون أن قنواتنا مفتوحة".

ونشرت القناة الأمريكية مقتطفات من المقابلة قال فيها تيلرسون موجها كلامه للحكومة الكورية الشمالية: "أنا أترقب. لا أقوم بتوجيه الكثير من الرسائل في هذه المرحلة. لذا أنا أترقب أن أسمع منكم استعدادكم للحوار".

وأضاف الوزير الأمريكي: "نحن نتلقى منهم رسائل، وأعتقد أننا صريحون جدا حيال الطريقة التي نريد من خلالها بدء الحوار... لا نستخدم جزرة لإقناعهم بالحوار، نحن نستخدم عصا غليظة وهذا ما يحتاجونه لكي يفهموا".

وكان الرئيس الأمريكي قد صرح في وقت سابق بأن حملة الضغوط والعقوبات الأممية بدأت تحدث تأثيرا في كوريا الشمالية.

وفرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سلسلة عقوبات ضد كوريا الشمالية على خلفية برنامجيها النووي والباليستي.

وأدى تقارب بين الكوريتين بمناسبة استضافة كوريا الجنوبية للألعاب الأولمبية الشتوية إلى تكهنات بقرب إجراء محادثات مباشرة بين واشنطن وبيونغ يانغ بعد أشهر من التوتر الحاد والخطابات النارية.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة