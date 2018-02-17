تصفية قائد ميداني من طالبان شمال شرقي أفغانستان

قتلت القوات الأفغانية الملّا عبد الله أحد القياديين البارزين في حركة طالبان واثنين من أعوانه في هجوم شنوه على إحدى النقاط التابعة للجيش الأفغاني شمال شرقي البلاد.

وذكرت وكالة شينخوا الصينية، أن الإرهابيين الثلاثة قتلوا بنار الجيش الأفغاني خلال هجوم شنّوه على نقطة عسكرية.

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وأكدت الوكالة عدم إصابة أي من عناصر الجيش الأفغاني خلال المواجهة وأن القتلة اقتصروا على طالبان.

المصدر: تاس

ادوارد سافين