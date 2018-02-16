محكمة كينية تسجن أرملة إمام متشدد

قضت محكمة في كينيا بسجن أرملة إمام متشدد عشر سنوات، بعد إدانتها بالتورط في هجوم على مركز للشرطة في مدينة مومباسا شرقي كينيا.

وأدانت المحكمة المتهمة "هنية السيد" بالتآمر في دعم هجوم نفذته ثلاث نساء بالسكاكين على مركز الشرطة الرئيسي في مومباسا في سبتمبر/ أيلول 2016.

وأسفر الهجوم عن طعن شرطي وتصفية النساء الثلاث خلال إحباطه، ويرجح أن النسوة يتبعن لتنظيم "داعش".

يذكر أن هنية هي أرملة عبود روغو محمد، إمام مسجد مومباسا الرئيسي، الذي اعتبر منظر التطرف في كينيا، قبل مقتله في المدينة عام 2012، واتهم بتجنيد شبان كينيين للقتال في صفوف "حركة الشباب" في الصومال.

المصدر: أ ف ب

علي جعفر