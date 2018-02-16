صحيفة بريطانية: موظفون أمميون ارتكبوا نحو 60 ألف جريمة اغتصاب

كشف صحيفة " The Sun" البريطانية أن موظفي الأمم المتحدة قد ارتكبوا خلال العقد الماضي نحو 60 ألف جريمة اغتصاب وكان من بين ضحاياهم أطفال.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن المدير السابق لمركز تنسيق الإغاثة التابع للأمم المتحدة، أندرو ماكلويد، قوله: "هؤلاء الوحوش استغلوا الوظائف التي توفرها مؤسسات الإغاثة للوصول إلى النساء والأطفال الضعفاء".

وأضاف المسؤول الأممي السابق للصحيفة، أن "هناك عشرات الآلاف من موظفي الإغاثة حول العالم ممن لهم ميول جنسية نحو الأطفال.. بمجرد أن ترتدي قميصا يحمل شعار اليونيسف لن يسألك أحد عما تفعل، يمكنك أن تفعل ما تشاء دون أن تكون هناك فرصة لمحاسبتك على أفعالك".

ووفقا لتقديرات ماكلويد، فإن عدد الموظفين المتحرشين جنسيا بالأطفال، في الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها يصل لنحو 3300 شخص، واصفا الأمر بأنه أشبه بالوباء في مجال العمل الإغاثي وفي جميع أنحاء العالم.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة