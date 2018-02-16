الجيش البرازيلي يتولى الأمن في ريو دي جانيرو

وقع الرئيس البرازيلي ميشال تامر الجمعة مرسوما يمنح الجيش صلاحية القيام بعمليات أمنية في ولاية ريو دي جانيرو، معتبرا أن "الجريمة المنظمة تنتشر في الولاية بشكل كبير".

وقال تامر خلال احتفال رسمي في برازيليا: "اتخذت هذه التدابير القصوى لأن الظروف تفرض ذلك.. الحكومة سترد بشكل قاس وحازم عبر تبني كافة التدابير الضرورية للقضاء على الجريمة المنظمة".

وبموجب المرسوم غير المسبوق منذ عام 1985، من المتوقع أن يسيطر الجيش على كافة العمليات الأمنية وأن يقود قوات الشرطة هناك.

من جهته، أشار رئيس مجلس النواب رودريغو مايا، الذي شارك الخميس في اجتماع مع الرئيس وعدد من الوزراء، إلى تدابير "قاسية"، يجب أن تكون "مدروسة ومطبقة جيدا".

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وذكرت الصحافة البرازيلية أن مهمة الجيش ستمتد حتى انتهاء ولاية الرئيس تامر، في ديسمبر/كانون الأول عام 2018.

من جانبه، قال حاكم الولاية لويز فيرناندو بيزاو، "لم نكن مستعدين.. حصلت أخطاء في أول يومين، ولاحقا عززنا دورياتنا.. لكن أعتقد أننا ارتكبنا خطأ".

ويبدأ سريان المرسوم الرئاسي فورا، لكنه يحتاج إلى موافقة البرلمان خلال 10 أيام.

المصدر: أ ف ب