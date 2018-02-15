أول ظهور لسفاح فلوريدا أمام المحكمة

مثل نيكولاس كروز المتهم بقتل 17 شخصا خلال اقتحامه مدرسة ثانوية جنوبي فلوريدا، لأول مرة أمام المحكمة.

وذكرت السلطات أن كروز وجهت إليه 17 تهمة بالقتل العمد في محاكمة مقتضبة، حيث لم ينطق بأي معلومات سوى تأكيد اسمه للقاضية، التي أمرت باحتجازه دون إمكانية إطلاق سراحه بكفالة.

WATCH: Alleged Parkland, Florida, school shooter Nikolas Cruz appears in court via videoconference after being charged with 17 counts of premeditated murder pic.twitter.com/L9fQQzQhtC — CBS This Morning (@CBSThisMorning) February 15, 2018

وظهر المتهم أمام القاضي عن طريق الفيديو وهو محتجز في السجن، مرتديا بدلة السجناء البرتقالية، وأومأ برأسه عندما قيل إنه لا يمكن الإفراج عنه بكفالة.

Shackled and cowering Florida gunman makes his first court appearance and does not speak https://t.co/Awsx5pSuKTpic.twitter.com/6dPDKUjop6 — Daily Mail US (@DailyMail) February 15, 2018

وبعد يوم واحد من حادث إطلاق النار، ظهرت المزيد من الأسئلة حول الصحة النفسية للمشتبه به وعلامات التحذير المحتملة التي تركها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد تلقى على الأقل تقريرين حول إمكانية تشكيل نيكولاس كروز (19 عاما) تهديدا قبل الحادث.

هذا وتعهد جيف سيشنز وزير العدل الأمريكي اليوم بأن تعمل وزارته بقوة على تطبيق القوانين الفدرالية الخاصة بحيازة الأسلحة وجرائم العنف وتحديد هوية الأشخاص المحتمل تورطهم في إطلاق نار عشوائي على نحو وقائي.

وصرح سيشنز في اجتماع لقادة الشرطة قائلا: "لا يمكن إنكار وجود أمر خطير وضار. نشاهد مجددا أطفالنا المذعورين وهم يخرجون من مدارسهم واضعين أيديهم فوق رؤوسهم"، مضيفا "سنتخذ إجراءات.. علينا التصدي لهذه الموجة".

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المصدر: وكالات

علي جعفر