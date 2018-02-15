 
مباشر

أول ظهور لسفاح فلوريدا أمام المحكمة

أخبار العالم

أول ظهور لسفاح فلوريدا أمام المحكمة
Reuters
نيكولاس كروز في السجن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jvkw

مثل نيكولاس كروز المتهم بقتل 17 شخصا خلال اقتحامه مدرسة ثانوية جنوبي فلوريدا، لأول مرة أمام المحكمة.

وذكرت السلطات أن كروز وجهت إليه 17 تهمة بالقتل العمد في محاكمة مقتضبة، حيث لم ينطق بأي معلومات سوى تأكيد اسمه للقاضية، التي أمرت باحتجازه دون إمكانية إطلاق سراحه بكفالة.

وظهر المتهم أمام القاضي عن طريق الفيديو وهو محتجز في السجن، مرتديا بدلة السجناء البرتقالية، وأومأ برأسه عندما قيل إنه لا يمكن الإفراج عنه بكفالة.

وبعد يوم واحد من حادث إطلاق النار، ظهرت المزيد من الأسئلة حول الصحة النفسية للمشتبه به وعلامات التحذير المحتملة التي تركها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد تلقى على الأقل تقريرين حول إمكانية تشكيل نيكولاس كروز (19 عاما) تهديدا قبل الحادث.

هذا وتعهد جيف سيشنز وزير العدل الأمريكي اليوم بأن تعمل وزارته بقوة على تطبيق القوانين الفدرالية الخاصة بحيازة الأسلحة وجرائم العنف وتحديد هوية الأشخاص المحتمل تورطهم في إطلاق نار عشوائي على نحو وقائي.

وصرح سيشنز في اجتماع لقادة الشرطة قائلا: "لا يمكن إنكار وجود أمر خطير وضار. نشاهد مجددا أطفالنا المذعورين وهم يخرجون من مدارسهم واضعين أيديهم فوق رؤوسهم"، مضيفا "سنتخذ إجراءات.. علينا التصدي لهذه الموجة".

إقرأ المزيد
لحظة وصول جزار فلوريدا إلى السجن

إقرأ المزيد
مقتل17 شخصا بإطلاق نار في مدرسة بفلوريدا مقتل17 شخصا بإطلاق نار في مدرسة بفلوريدا

المصدر: وكالات

علي جعفر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة