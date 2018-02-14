اصطدام طائرتين في مطار هيثرو الدولي

أعلنت إدارة مطار هيثرو الدولي حالة الطوارئ، اليوم الأربعاء، بعد اصطدام طائرتي ركاب، مما أدى إلى إصابة شخصين وإثارة حالة من الهلع والتوتر.

وقالت إدارة المطار، إنها تعمل بشكل وثيق مع أجهزة الطوارئ لإيقاف حالة الفوضى التي عمت المطار بعد الحادث، مشيرة إلى أنها تبذل كافة جهودها من أجل إعادة الوضع إلى طبيعته وتسهيل حركة المسافرين.

وأوضحت أن أحد المصابين في الأربعين من عمره تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم إسعاف المصاب الآخر في مكان الحادث.

وذكرت إدارة المطار أن هناك 20 رحلة جوية تم تأجيلها، أغلبها من البوابة رقم 5 والتي أعلن عن إغلاقها مؤقتا وفق الخطوط الجوية البريطانية.

يذكر أن مطار هيثرو الدولي هو الأكبر في أوروبا.

المصدر: رويترز

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