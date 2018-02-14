1.275 مليار دولار سنويا من الولايات المتحدة للأردن

وقعت الولايات المتحدة والأردن مذكرة تفاهم، ستقدم واشنطن بموجبها مساعدات للمملكة الهاشمية.

وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك له مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون: "وقعنا اليوم مذكرة تفاهم ستقدم الولايات المتحدة وفقها ما لا يقل عن مليار و275 مليون دولار سنويا للملكة لمدة 5 سنوات".

وأشار إلى أن هذا هي ثالث مذكرة تفاهم يوقعها البلدان، وهي الأولى مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أن المذكرة السابقة كانت تقضي بتقديم حجم أقل من المساعدات وكانت موقعة لفترة 3 سنوات فقط.

وأكد الصفدي: "سيساعد هذا الدعم المملكة بشكل كبير على مواجهة التحديات الاقتصادية وتنفيذ برامج الإصلاح ورفد مشاريعنا التنموية وقدراتنا الدفاعية".

وأعرب عن امتنان الأردن للولايات المتحدة على "دعمها الثابت" للمملكة.

المصدر: RT

أنطون زوييف