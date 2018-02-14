نتنياهو يرد على قضايا الفساد ويؤكد تماسك حكومته

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو أن حكومته مستقرة وستستمر في الحكم إلى نهاية فترتها ولا يخطط لإجراء أي انتخابات مبكرة في ظل توصيات الشرطة بتوجيه اتهامات فساد لنتنياهو.

واعتبر نتنياهو في مؤتمر صحفي، أن ادعاءات الشرطة ضده كالـ"الجبن السويسري المليء بالفتحات"، مؤكدا أن الحقيقة ستنجلي وستخرج للعلن.

وقال نتيناهو، "أريد أن أطمئنكم، الحكومة مستقرة، لا أحد، ولا حتى أنا، أو أي شخص آخر، لديه خطط لإجراء انتخابات، وسنستمر في العمل معكم لنهاية المدة المحددة، بما فيه خير لمصلحة مواطني إسرائيل"، مشيرا إلى أن القرار النهائي بالإدانة ليس بيد الشرطة، بل يقرره النائب العام الإسرائيلي، وقد يستغرق قراره أسابيع أو شهورا.

وكانت الشرطة قدمت أمس توصياتها الثلاثاء بتوجيه اتهامات لنتنياهو في قضيتي فساد وتلقيه رشاوى، ممهدة الطريق لما قد يكون أكبر تحد حتى الآن لبقاء الزعيم اليميني على الساحة السياسية، بحسب وكالة "رويترز".

ويرى مراقبون أن توصيات الشرطة تعد الأكثر خطورة في سلسلة الاتهامات التي كان من المتوقع توجيهها لنتنياهو في إطار تحقيقين جنائيين مستمرين منذ أكثر من عام.

تجدر الإشارة إلى أن انتخابات الحكومة مقررة في آواخر 2019 .

واستجوبت الشرطة نتنياهو عدة مرات منذ بداية 2017، وهو ينفي ارتكابه أي مخالفات.

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الخارجية الأمريكية تعلق على قضايا الفساد لنتنياهو

من جهتها اعتبرت الخارجية الأمريكية أن قضايا الفساد المتعلقة بنتنياهو شأن داخلي.

وفي هذا الصدد قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن "بلادها على دراية بتطورات التحقيق في تورط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقضايا فساد، مشيرة إلى أن هذا الموضوع "شأن داخلي".

وأضافت ناورت "الإدارة الأمريكية لها علاقات قوية مع الحكومة الإسرائيلية، وليس مع نتنياهو، نعرف تطورات هذا الأمر، لكن هذا الموضوع نعتبره شأنا داخليا".

ورفضت المسؤولة الأمريكية الإدلاء بمزيد من التصريحات بخصوص تطورات التحقيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله