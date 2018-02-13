بالصور.. صاعقة تلحق شرخا في هيكل قاذفة أمريكية!
Reuters US AIR FORCE
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تعرضت قاذفة أمريكية من طراز "بي-25" لأضرار هائلة نتيجة لضربها بصاعقة أثناء هبوطها في قاعدة جوية بولاية لويزيانا.
وأظهرت صورة نشرها سلاح الجو الأمريكي أن الحادث الذي وقع في 19 من الشهر الماضي في قاعدة براكسديل الجوية ألحق شرخا بحجم إنسان في هيكل الطائرة.
U.S. Air Force/ Master Sgt. Ted Daigle
المصدر: The Aviationist
نادر عبد الرؤوف
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