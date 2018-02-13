سآكاشفيلي يستنصر بأنغيلا ميركل ضد بوروشينكو!

استنجد زعيم حزب "حركة القوى الجديدة" المعارض في أوكرانيا، ورئيس جورجيا السابق، ميخائيل سآكاشفيلي بالاتحاد الأوروبي وبالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بعد طرده من أوكرانيا.

وذكرت صحيفة "Bild" أن سآكاشفيلي طلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي والمستشارة الألمانية بعد أن رحل بالقوة إلى بولندا.

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وكان محافظ "أوديسا" السابق في أوكرانيا، وثالث رؤساء جورجيا بعد استقلالها قد قال في مسألة ترحيله: "هجم عليّ رجال مقنعون في مقهى بكييف وقاموا باختطافي، وهددوني ونقلوني في طائرة خاصة إلى بولندا.. الرئيس الأوكراني الفاسد بيترو بوروشينكو كان وراء هذه العملية".

ومع كل ذلك شدد سآكاشفيلي قائلا: "نحن سنفوز في هذه المعركة".

هذا، وأفادت وسائل إعلام بأن نائبا سابقا لوزير الدفاع الأمريكي وهو مايكل كاربنتر أعلن تضامنه مع سآكاشفيلي، ودان ترحيل السلطات الأوكرانية له إلى بولندا.

المصدر: وكالات

محمد الطاهر