شاهد.. تصرف غير متوقع من البابا فرنسيس يثير ضجة!

أثارت صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي للبابا فرانسيس وهو يتلو القداس الأسبوعي ممسكا بيد طفلة مصابة بمتلازمة داون ضجة كبرى، خاصة أنه تصرف غير متوقع وغير مسبوق.

وقال ناشطون على موقع "تويتر" إن الطفلة كانت في حالة هيجان أثناء القداس، فتدخل رجل أمن وأعادها لوالدتها طالبا منها أن تهدأ.

ولاحظ البابا ما حدث فطلب من الرجل أن يجلبها إلى جانبه، حيث أجلسها على كرسي وواصل التلاوة ممسكا بيدها. وأثار التصرف إعجاب الجميع، وتداولوا الصورة بكثرة على شبكة الإنترنت.

A girl with Down syndrome, got up during a regular papal service & went toward @Pontifex

Security men quickly moved in 2 take her back to her mom. The Pope stopped them & said to her "come sit next to me.” She then sat down near him and he continued his homily, holding her hands pic.twitter.com/2QziweDRPX — TradCatFem🌹🙏🌹 (@TradCatFem) 11 février 2018

المصدر: RT

رُبى آغا