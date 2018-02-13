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شاهد.. تصرف غير متوقع من البابا فرنسيس يثير ضجة!

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شاهد.. تصرف غير متوقع من البابا فرنسيس يثير ضجة!
AFP
البابا فرنسيس
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أثارت صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي للبابا فرانسيس وهو يتلو القداس الأسبوعي ممسكا بيد طفلة مصابة بمتلازمة داون ضجة كبرى، خاصة أنه تصرف غير متوقع وغير مسبوق.

وقال ناشطون على موقع "تويتر" إن الطفلة كانت في حالة هيجان أثناء القداس، فتدخل رجل أمن وأعادها لوالدتها طالبا منها أن تهدأ.

ولاحظ البابا ما حدث فطلب من الرجل أن يجلبها إلى جانبه، حيث أجلسها على كرسي وواصل التلاوة ممسكا بيدها. وأثار التصرف إعجاب الجميع، وتداولوا الصورة بكثرة على شبكة الإنترنت.

المصدر: RT

رُبى آغا

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