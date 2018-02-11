نتنياهو: إسرائيل ستواصل العمليات في سوريا رغم إسقاط طائرة "إف 16"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، إن القوات الإسرائيلية ستواصل العمليات في سوريا رغم إسقاط طائرة حربية إسرائيلية متطورة لأول مرة منذ 36 عاما.

وأسقط صاروخ سوري المقاتلة "إف 16" أثناء عودتها من غارة على مواقع لقوات تدعمها إيران في سوريا في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت.

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وردا على ذلك شنت إسرائيل غارة جوية ثانية أكثر عنفا أصابت 12 هدفا إيرانيا وسوريا، منها أنظمة دفاع جوي سورية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

واتهمت إسرائيل إيران بالتخطيط لبناء مصانع في لبنان لإنتاج صواريخ موجهة بشكل دقيق.

ويمثل إسقاط الطائرة فوق شمال إسرائيل، خلال تصدي القوات الجوية الإسرائيلية لما وصفته بتوغل طائرة إيرانية بلا طيار أُطلقت من سوريا، انتكاسة للقوات الإسرائيلية التي تعتمد على التفوق العسكري في المنطقة.

المصدر: رويترز

ياسين بوتيتي