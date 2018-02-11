لاريجاني يصف ترامب بـ "المعتوه"

وصف رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، علي لاريجاني، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالمعتوه، معتبرا أنه ينطق كلاما فارغا عن صناعة إيران الصاروخية.

وفي كلمة أمام المشاركين في مسيرات ذكرى انتصار "الثورة الإسلامية" في مدينة شيراز، اليوم الأحد، قال لاريجاني إن هناك "دواعي عداء الاستكبار للشعب الإيراني والمتمثلة بالتقدم الكبير الذي حققته الجمهورية الإسلامية بالاعتماد على قدراتها الوطنية وعزيمة شبابها".

واعتبر لاريجاني أن جزءا من أسباب النواقص التي تعاني منها إيران يعود للحظر والضغوط التي تمارسها "الدول المتغطرسة على الشعب الايراني ولاسيما الضغوط بذريعة مزاعم صنع قنبلة نووية".

وقال لاريجاني: "لقد أثبت الشعب الإيراني أنه لا يركع مطلقا أمام الشيطان الأكبر (الولايات المتحدة)، وقد فهم الأعداء أن إيران هي خصم صعب ولذلك فهم لا يملكون الجرأة للهجوم. وإذا كانوا اليوم يتكلمون عن الحرب فإن ذلك بسبب أنهم يعلمون أنه لا يمكنهم مواجهة الشعب الإيراني".

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وتابع لاريجاني: "ترامب، هذا الرئيس الأمريكي المعتوه، وحلفاؤه يتصورون أن إيران المتحضرة شأنها شأن بعض بلدان المنطقة يمكن الإطاحة بها بسهوله ولهذا السبب هو ينطق كلاما فارغا عن صناعتنا الصاروخية".

ونوّه رئيس مجلس الشورى الإسلامي الى أن هدف الأعداء هو بث اليأس في نفوس الشعب الإيراني، وأضاف: "العدو يرصد حركة الشعب الإيراني وهم يعلمون البعد الحضاري للشعب الإيراني، إنهم يعلمون مكانة وإرادة الشعب الإيراني ولذلك هم يطلقون كلاما أجوف حول البرنامج الصاروخي الإيراني. العدو يعمد إلى نقل فكرة أنه لا يمكن إصلاح وضع الشعب ولذلك فإن الرئيس الأمريكي يواصل إطلاق العبارات المسيئة للشعب الايراني".

ووجّه رئيس مجلس شورى إيران خطابا لترامب قائلا: "قد نواجه بعض الصعاب الاقتصادية، لكننا لسنا مختلين وقاصري العقول مثلك فشعبنا يتحلى بالوعي والقوة الفكرية المناسبة لتخطي الصعاب".

المصدر: فارس + تسنيم

رفعت سليمان