تركيا ترفض انتقادات أمريكية لإدانة عالم في ناسا بالإرهاب

رفضت تركيا انتقادات الولايات المتحدة بعد إدانة عالم في إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) بتهمة الإرهاب، قائلة إن محاكمته اتسمت بالنزاهة وإن قرار المحكمة التركية يجب احترامه.

وأدين سركان غولغ الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والتركية بالانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة وحكم عليه بالسجن 7 سنوات و6 أشهر حسبما ذكرت القناة التلفزيونية الخاصة "سي إن إن ترك".

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وقال المتحدث باسم الخارجية التركية هامي أكسوي في بيان إن المواطن التركي سركان غولغ مثل أمام محكمة تركية مستقلة وحكم عليه بشكل عادل، مضيفا أنه يتوقع من الأمريكيان احترام قرارات القضاء التركي المستقل.

وفي المحاكمة، قيل إن غولغ كان على صلة برجل الدين، فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير انقلاب فاشل في يوليو 2016، ونفى غولغ أي اتصال له بحركة غولن.

وعبرت واشنطن عن قلقها إزاء الحكم ومصير مواطنين أمريكيين آخرين يواجهون المحاكمة في ظل حالة الطوارئ في تركيا.

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء الإدانة التي صدرت في الثامن من فبراير دون أدلة موثوق منها ضد المواطن الأمريكي سركان غولغ بأنه عضو في منظمة إرهابية.

المصدر: رويترز

ياسين بوتيتي