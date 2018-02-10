إقالة صحفية إيرانية.. والسبب "حزب الله"!

أقالت صحيفة "إيران" الحكومية، أمس الجمعة، إحدى صحفياتها، بعد ما نشرت تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، انتقدت خلالها "حزب الله" اللبناني.

فقد علقت الصحفية ايلاهي خسروي، على صورة تظهر اجتماعا بين زعيم "حزب الله" حسن نصر الله، والمشرع الإيراني إبراهيم رئيسي الذي سبق وترشح للانتخابات الرئاسية في إيران، وكتبت: "أنظر إلى هذه الصورة ولا أشعر بالندم للتصويت".

وتم تفسير التعليق على أنه انتقاد لسياسات إيران في الشرق الأوسط، وأقيلت خسروي من عملها في صحيفة "إيران" الحكومية.

وأثارت إقالتها احتجاجات وتعبيرا عن التضامن على "تويتر" من صحفيين إيرانيين آخرين.

وترتبط صحيفة "إيران" ارتباطا وثيقا بحركة الإصلاح الإيرانية، والرئيس حسن روحاني، الذي أكد خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء الماضي، على ضرورة حرية الصحافة وتحرر النساء في البلاد.

المصدر: د ب أ

رُبى آغا